إنتاج النفط الأمريكي يقفز لأعلى مستوى شهري في 46 عاماً

2017/12/29 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع إنتاج النفط في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في أكثر من 46 عاماً خلال شهر أكتوبر الماضي، بينما زادت إمدادات الغاز الطبيعي لمستوى قياسي.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الجمعة، ارتفاع الإنتاج النفطي بمقدار 167 ألف برميل يومياً إلى 9.64 مليون برميل يومياً في أكتوبر الماضي، وهو أعلى مستوى شهري منذ مايو 1971.

وجاء الصعود القوي للإنتاج الأمريكي من النفط مع ارتفاع أسعار الخام لأعلى مستوى في عامين ونصف، ليتجاوز "نايمكس" 60 دولاراً للبرميل.

وخفضت الإدارة تقديرات الإنتاج الأمريكي من النفط في سبتمبر الماضي بنحو 11 ألف برميل إلى 9.47 مليون برميل يومياً.

وفي الوقت ذاته، ارتفع الإنتاج الأمريكي من الغاز الطبيعي إلى مستوى قياسي جديد عند 93.10 مليار قدم مكعب يومياً في أكتوبر الماضي، مقابل 91.85 مليار.

وبحلول الساعة 6:14 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم شهر فبراير بنحو 0.7% إلى 60.29 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 1.7% ليصل إلى 2.97 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد أن سجل 3 دولارات في وقت سابق من التعاملات.

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