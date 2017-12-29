الاستخبارات العسكرية تضبط مستودعا للسلاح في قضاء تلعفر

2017/12/29 | 21:55

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كشفت الاستخبارات العسكرية , اليوم الجمعة ( 29 / كانون الاول / 2017 ) عن ضبط مستودع كبير للسلاح والعتاد في قرية العبرة الثانية التابعة لقضاء تلعفر ايمن الموصل يضم 72 قنبرة هاون عيار ١٢٠ ملم .

وذكر بيان للاستخبارات العسكرية انه بعملية نوعية نفذت وفق معلومات دقيقة تمكن خلالها ابطال استخبارات الفرقة 15 من ضبط مستودع للسلاح والعتاد مخبأ في احد الدور السكنية بقرية العبرة الثانية التابعة لقضاء تلعفر ايمن الموصل يضم 72 قنبرة هاون عيار ١٢٠ مل.واضاف البيان انه "قد كتب على باب الدار السكني وباللغة التركية عبارة ( اخوان ممنوع دخول العجلات والدراجات النارية) كما كتب على المستودع بنفس اللغة ( مشجب هاون) ، والعثور بداخله ايضا على 20 كتابا باللغة التركية يحمل افكار ومتبنيات تلك العصابات الارهابية، وهو ما يؤكد بان المسؤولين عن هذا المستودع هم من الارهابيين الحاملين للجنسية التركية ." ولفت البيان الى ان العملية تمت حسب توجيهات مديرية الاستخبارات العسكرية المتعلقة بالتشديد على ملاحقة ومتابعة وتعقب ماتبقى من فلول "داعش" الارهابية وخلاياهم النائمة والقبض عليهم واستمرار عمليات البحث والتفتيش عن مصادر تمويلهم وتسليحهم بقصد تجفيفها ، والاستيلاء على مخازن ومستودعات اسلحتهم ومعامل التفخيخ التي كانت بحوزتهم.



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