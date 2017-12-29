الجمعة 29 كانون الأول 2017 م (11 ربيع الثاني 1439 هـ)


واع/ القبض على منفذ عملية اغتيال منتسبين اثنين في استخبارات كركوك
2017/12/29 | 21:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع/ القبض على منفذ عملية اغتيال منتسبين اثنين في استخبارات كركوك

29/12/2017 21:33:00 PM | عدد القراءات : 1

واع/كركوك/س.خ

اعلنت قيادة العمليات الخاصة الثانية من جهاز مكافحة الاٍرهاب في كركوك، اليوم الجمعة، القاء القبض على منفذ عملية اغتيال منتسبين اثنين في استخبارات كركوك.

وذكر بيان لقيادة العمليات الثانية، تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) انه "عقب متابعة دقيقة تمكنا من تحديد هوية القاتل ومن ثم القينا القبض عليه".

واوضح ان "أسباب الاغتيال كانت ذات طابع جرمي".

وكان قد اغتيل منتسبين في الاستخبارات يوم الأربعاء الماضي من قبل شخص اشارت التحقيقات الى انه احد المصادر التي تعمل معهم ونفذت عملية الاغتيال في منطقة شوراو شمال مدينة كركوك.

ت/ل.ع

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