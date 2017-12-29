الجمعة 29 كانون الأول 2017 م (11 ربيع الثاني 1439 هـ)


النفط الأمريكي يسجل أعلى مستوى شهري منذ 46 عاما
2017/12/29 | 21:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم _ متابعة

سجل إنتاج النفط الأمريكي، اليوم الجمعة، أعلى مستوى شهري منذ أكثر من 46 عاما، وفقا لبيانات إدارة ...

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