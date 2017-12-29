وزير الدفاع الأمريكي يبشر بزيادة الدبلوماسيين على الأرض السورية

2017/12/29 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، اليوم الجمعة، إنه يتوقع زيادة عدد المدنيين الأمريكيين في سوريا، وبينهم متعاقدون ودبلوماسيون مع اقتراب المعركة ضد "داعش" من نهايتها وتحول التركيز إلى إعادة البناء وضمان عدم عودة الإرهابيين.

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