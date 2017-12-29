هزة ارضية بقوة 4.2 ريختر تضرب قصر شيرين غرب ايران

2017/12/29 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران ان هذه الهزة الارضية وقعت في الساعة السابعة و 59 دقيقة و 47 ثانية من مساء اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الرابعة و 29 دقيقة و 47 ثانية عصرا بتوقيت غرينتش).واضاف المركز، ان الهزة الارضية وقعت عند التقاء خطي العرض الشمالي 34.66 والطول الشرقي 45.49 درجة وفي عمق 14 كم من سطح الارض، وشملت الاراضي العراقية ايضا.وكان مركز الهزة الارضية علي بعد 18 كم من قصر شيرين و 37 كم من ازكلة و 41 كم من سربل ذهاب.يذكر ان هزة ارضية بقوة 7.3 درجة ريختر وقعت في 12 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي في محافظة كرمانشاه غرب ايران وادت الي مصرع اكثر من 620 شخصا واصابة اكثر من 12 الفا اخرين، والحقت اضرارا بنحو 90 الف وحدة سكنية بصورة كلية او جزئية في 10 مدن و 1930 قرية.ومنذ تلك الهزة وقع الف و 517 تابعا زلزاليا من ضمنها 291 اعلي من 3 درجات و 52 اعلي من 4 درجات.انتهي ** 2342

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