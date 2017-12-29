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العراق تتأهل بثلاثية نظيفة أمام اليمن بخليجي 23
2017/12/29 | 22:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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(المستقلة)… استطاع المنتخب العراقي أن يفوز بثلاثية نظيفة في شباك منتخب اليمن، في المباراة التي تقام على ملعب الكويت، ضمن مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية ببطولة «خليجي 23».

وافتتح التسجيل لصالح العراق بالهدف الأول اللاعب علي حصني فيصل، بالدقيقة 54، بينما أضاف الهدف الثاني اللاعب علي فائز عطية مدن بالدقيقة 64، واختتم بالثالث اللاعب مهدي كامل شلتاغ، بالدقيقة 80 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة تتصدر العراق المجموعة برصيد 7 نقاط، وتتأهل لنصف نهائي البطولة، بينما تودع اليمن البطولة في المركز الأخير برصيد بدون نقاط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق تتأهل بثلاثية نظيفة أمام اليمن بخليجي 23) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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