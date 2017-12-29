الجمعة 29 كانون الأول 2017 م (11 ربيع الثاني 1439 هـ)


توقعات بتجاوز القيمة السوقية لـ”علي بابا” التريليون دولار
2017/12/29 | 22:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة متابعة …

رجح خبير اقتصادي أن تكون شركة التجارة الإلكترونية الصينية “علي بابا” أولى شركات التكنولوجيا العالمية، التي ستتجاوز قيمتها السوقية مستوى تريليون دولار بحلول عام 2020.

وذكر روب ساندرسون المحلل لدى “إم كيه إم بارتنرز” للاستشارات إن “ذلك سيضع “علي بابا” في مكانة متقدمة على “آبل” و”ألفابت” و”أمازون” و”فيسبوك” و”تنسنت”الصينية، رغم أن “آبل” قريبة من مستوى التريليون دولار حاليا”.

ويرى الخبير الاقتصادي أنه من المرجح أن تتجاوز أي من شركات الإنترنت مستوى التريليون دولار في عام 2021، باستثناء “علي بابا”، التي يعتقد أنها تملك الفرصة لذلك في 2020.

حويتطلب عملاق الإنترنت الصيني لبلوغ هذا الهدف أن يحقق أرباحا تزيد بنسبة 20% عن التوقعات الحالية للعام 2018، وعلى أن تنمو بنسبة 45% في 2019، وبنسبة 40% في 2020.

وجاء ذلك بعد أن ارتفع سهم “علي بابا” خلال 2017 بنسبة 96%، فيما، صعد مؤشر “ستاندرت أند بورز 500” بنسبة 20%.

وتبلغ القيمة السوقية لـ “علي بابا” حاليا نحو 441 مليار دولار، فيما، تبلغ قيمة “آبل” السوقية 870 مليار دولار.

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