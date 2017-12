دولة القانون: نسعى لتثبيت نسبة 12% حصة للإقليم من الموازنة

2017/12/29 | 22:10

النور نيوز/ بغداد

أكدت اللجنة القانونية النيابية وجود توجه برلماني على تثبيت نسبة 12% حصة الاقليم في موازنة 2018 وعدم الرجوع إلى نسبة الـ 17%.

وذكر عضو اللجنة والنائب عن دولة القانون كامل الزيدي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن” مجلس النواب بانتظار رجوع الموازنة من الحكومة بعد إكمال اللجنة المالية مقترحات الأعضاء وإرجاعها للحكومة لغرض تعديلها.

واوضح ان “هناك اتفاق برلماني كبير على تثبيت النسبة الجديدة للسنوات المقبلة او تقليلها اعتمادا على بيانات وزارة التخطيط وحسب النسب السكانية.

