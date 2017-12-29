الجمعة 29 كانون الأول 2017 م (11 ربيع الثاني 1439 هـ)


قائد عملية فرض القانون يعلن اعتقال
2017/12/29 | 22:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ كركوكاعلن قائد عملية فرض القانون في كركوك اللواء الركن معن السعدي، الجمعة، عن اعتقال شخص بتهمة "قتل" عنصري أمن شمالي كركوك قبل يومين، فيما أكد ان الحادث "جنائي وليس ارهابيا".واضاف السعدي، أن "الحادث جنائي وليس ارهابيا".

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