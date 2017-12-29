الأحمد يشدد على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية لمواجهة مخاطر القضية الفلسطينية

2017/12/29 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، اليوم الجمعة، على أن الوحدة الوطنية وانجاز ملف المصالحة هو مصلحة وطنية عليا يجب تحقيقها لمواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بالقضية الفلسطينية.

وأكد الأحمد، خلال لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن الشعب الفلسطيني لن يتوقف لحظة واحدة عن النضال بكل الأشكال المتاحة، حتى يحبط المؤامرة الجديدة، معبراً عن تقديره لاهتمام دولة الرئيس بري بملف المصالحة.

وأكد الأحمد، أن الموقف اللبناني تجاه قرار الإدارة الأميركية الأرعن الذي اتخذه ترمب، أعطى نموذجا للوحدة التي يجب أن تكون على صعيد أمتنا العربية بكاملها، وعلى صعيد البلدان الإسلامية وقوى التحرر في العالم.

وجرى خلال اللقاء بحث التحركات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية على الصعيد الدولي، خصوصا بعد الانتصار الذي تحقق في مجلس الأمن والجمعية العامة للامم المتحدة التي وقفت بقوة في وجه التهديدات الاميركية التي لم تنجح في ثني اعضاء الجمعية عن الوقوف بجانب الفلسطينيين، ورفض قرار ترمب حول القدس.

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