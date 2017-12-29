الجمعة 29 كانون الأول 2017 م (11 ربيع الثاني 1439 هـ)


حسين علي
2017/12/29 | 22:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغداداختير متوسط ميدان المنتخب الوطني حسين علي، كأفضل لاعب في مباراة العراق واليمن والتي انتهت بفوز أسود الرافدين بثلاثية بيضاء في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات في خليجي 23.

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