دي فرانشيسكو يدعم باتريك شيك

2017/12/29 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وخسر روما، الذي سيستضيف ساسولو السبت، 1-صفر أمام يوفنتوس في آخر مباراة له في الدوري الإيطالي لكنه كان سيقتنص نقطة في تورينو في حال تجسيم شيك لفرصة ذهبية سنحت له في الوقت بدل الضائع.

وانطلق اللاعب البالغ من العمر 21 عاما بعيدا عن دفاع يوفنتوس لكنه سدّد في يد الحارس البولندي تشيزني.





وذكر دي فرانشيسكو: "سيبدأ شيك غدا وبكل تأكيد.



سنلعب بشيك إضافة إلى 10 لاعبين.



يمكن أن تضيع فرصة تسجيل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع في مباراة بمثل هذه الأهمية.



مثّلت فرصة غالية بالطبع لكنه بحاجة لتلقي الدعم لتجاوز هذا الأمر.



إلى الآن فإنه اللاعب الذي أتمسّك به فهو يمثل إضافة للنادي كما أنه لاعب قوي".





ومرّ شيك بفترة صعبة منذ انتقاله إلى روما قادما من سامبدوريا في فترة الانتقالات الصيفية.



وعانى اللاعب من الإصابة والتي أبعدته عن الملاعب لنحو شهرين وفشل في التسجيل في ست مباريات بالدوري.





وذكر مدرب روما الذي يحتل المركز الرابع في الدوري: "هو بحاجة للتحسن وأمامه طريق طويل يجب أن يمضي فيه.



عملنا بشكل قوي على الصعيد النفسي لتجاوز الخطأ الذي وقع فيه أمام يوفنتوس في أسرع وقت ممكن".

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