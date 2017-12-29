البدري: 3 نقاط مهمة وعالجنا التسرع في الأداء وأتفهم غضب جمهور الأهلي في حالة عدم الفوز

2017/12/29 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {كريم رزق} تابعه على تويتر

توجه حسام البدري بالشكر إلى لاعبي الأهلي على تحقيق الفوز على بتروجيت بثلاثة أهداف نظيفة ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري.

حسام البدري قال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الحمد لله على الفوز، المباريات كلها مهمة وحصد الثلاث نقاط في غاية الأهمية بالنسبة لنا".

واوضح "الشوط الأول تأخر التهديف نتيجة عدة عوامل أهمها التسرع في الأداء مثل مباراة دجلة والتعامل الجيد من بتروجيت الذي تعامل بأسلوب مختلف بطريقة 3-4-3 تجنباً للسرعات التي نستخدمها من جانبنا عن طريق أزارو وباكا، وتكوين جبهات هجومية علينا من الأطراف".

البدري أكمل "غيرنا إيقاع الفريق في الشوط الثاني مع التغييرات في صفوف اللاعبين والتي كان لها العامل الأكبر في تغيير النتيجة بجانب دوافع اللاعبين، وأتوجه بالشكر لهم على الأداء وتحقيق الفوز".

وتابع "أقوم بتغيير طريقة الضغط من الأمام أو انتظار الخصوم للتحضير حسب سيناريوهات كل مباراة، وطالبت لاعبي الأهلي بعدم الضغط المتقدم على بتروجيت لخلق مساحات في الملعب".

المدير الفني للأهلي أوضح عن مشاركة العديد من اللاعبين من قائمة الفريق "أشركت حوالي 32 لاعب في الدوري المصري حتى الآن طبقاً للمعايير والمنافسة والتأثير في المباريات والأداء وإصابات اللاعبين ولا يوجد ثبات على مجموعة بعينها، وفي نفس الوقت ليس من مصلحة الفريق كثرة التغييرات حتى لا يتأثر الانسجام والشكل العام".

وعن التعرض للهزيمة أمام مصر المقاصة و التعادل أمام طنطا ووادي دجلة في المباريات الأخيرة بالدوري، قال البدري: "بالمنطق لا يوجد فريق يفوز بشكل مستمر للأبد، ولكن نتحدث عن الأهلي الذي يبحث دوماً عن الانتصارات في كل المباريات، وأقوم بمحاسبة نفسي ومحاسبة الفريق في حالة التعادل أو الهزيمة، أتفهم غضب جماهير الأهلي في حالة التعادل، خصوصاً الشباب الصغير المتحمس، ونتمنى ألا نخسر نقطة، ومازال مشوار الدوري طويل، وأمامنا مباريات مؤجلة، ولدى ثقة كبيرة في اللاعبين، وأقوم بمنحهم بدوافع متغيرة حتى تتجدد الحوافز، وهذا مانراه في روح لاعبي الأهلي ما يجعلهم في بحث دائم عن الانتصارات".

الأهلي يواجه أتلتيكو مدريد الإسباني في مهرجان السلام على ملعب برج العرب في الإسكندرية غداً السبت، وعن تلك المباراة قال البدري: "إنها مباراة مهمة أمام فريق كبير، مواجهة خيرية يشارك فيها لاعبين من الإسماعيلي، المقاصة، المقاولون، إنبي والدول العربية بجانب اللاعبين الذين لم يشاركوا اليوم مع الأهلي".

الأهلي حصد النقطة 33 في مشوار الدوري يحتل بهم وصافة الدوري ويفصله أربع نقاط عن الإسماعيلي صاحب الصدارة.

​ تابع أحدث وأطرف الصور عن نجوم كرة القدم عبر حسابنا على إنستاجرام Goalarabia ، ولا تفوت الصور والفيديوهات المثيرة على حسابنا على سناب شات Goalarabic

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البدري: 3 نقاط مهمة وعالجنا التسرع في الأداء وأتفهم غضب جمهور الأهلي في حالة عدم الفوز) نشر أولاً على موقع (موقع جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البدري: 3 نقاط مهمة وعالجنا التسرع في الأداء وأتفهم غضب جمهور الأهلي في حالة عدم الفوز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع جول).