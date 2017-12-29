الجمعة 29 كانون الأول 2017 م (11 ربيع الثاني 1439 هـ)


#رائد الحواري - التكثيف في رواية -أقواس الوحشة- محمد سلام جميعان
2017/12/29 | 22:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #رائد_الحواري التكثيف في رواية"أقواس الوحشة" محمد سلام جميعانرواية العصر هي تلك المكثفة، والتي تقدم كل ما فيها بأقل عدد ممكن من الصفحات، فالروايات الطويلة قل الطلب عليها في عصر النت والسرعة، ونجد غالبيتنا تميل نحو الاعمال المتوسطة الحجم، وتعزف عن تلك التي تأتي بأجزاء، رواية "أقواس الوحشة" رواية متكاملة، تحمل كل عناصر الرواية، من شخصيات إلى الصور إلى الأفكار، إلى اللغة والسرد، فهذه الرواية تفاجئنا ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#رائد الحواري - التكثيف في رواية -أقواس الوحشة- محمد سلام جميعان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#رائد الحواري - التكثيف في رواية -أقواس الوحشة- محمد سلام جميعان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).


كامل التفاصيل في: الحوار المتمدن ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ 'الشرق المسمى خطأ' .. خطوة في الاتجاه الصحيح
⋙ للمرة الثالثة.. علي حسين أفضل لاعب عراقي
⋙ البدري: 3 نقاط مهمة وعالجنا التسرع في الأداء وأتفهم غضب جمهور الأهلي في حالة عدم الفوز
⋙ دي فرانشيسكو يدعم باتريك شيك
⋙ 🔴لايزال ميندي يتعافى من اصابته فى الركبة
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. أهداف العراق على اليمن
⋙ بالفيديو... الأسد وعائلته يزورون عددا من جرحى الجيش في حمص وريفها
⋙ بالصورة.. هذا ما يتبقى من راتب الموظف الحكومي
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة