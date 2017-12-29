رائد الحواري - التكثيف في رواية -أقواس الوحشة- محمد سلام جميعان

2017/12/29 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رائد_الحواري التكثيف في رواية"أقواس الوحشة" محمد سلام جميعانرواية العصر هي تلك المكثفة، والتي تقدم كل ما فيها بأقل عدد ممكن من الصفحات، فالروايات الطويلة قل الطلب عليها في عصر النت والسرعة، ونجد غالبيتنا تميل نحو الاعمال المتوسطة الحجم، وتعزف عن تلك التي تأتي بأجزاء، رواية "أقواس الوحشة" رواية متكاملة، تحمل كل عناصر الرواية، من شخصيات إلى الصور إلى الأفكار، إلى اللغة والسرد، فهذه الرواية تفاجئنا ......

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