الجمعة 29 كانون الأول 2017 م (11 ربيع الثاني 1439 هـ)


للمرة الثالثة.. علي حسين أفضل لاعب عراقي
2017/12/29 | 22:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [أين- بغداد]أختارت اللجنة المنظمة، اللاعب العراقي حسين علي، أفضل لاعب في مباراة أسود الرافدين واليمن، والتي أقيمت اليوم الجمعة، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج.وجاء اختيار اللاعب حسين علي، للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن وقع عليه نفس الأمر، خلال مواجهة العراق والبحرين وقطر، في الجولتين الأولى والثانية.وخطف حسين، الأضواء، وبات من اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة الخليجية، لما يقدمه من أداء مميز.

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