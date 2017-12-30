السبت 30 كانون الأول 2017 م (12 ربيع الثاني 1439 هـ)


رويترز: سفن روسية تنقل وقودا لكوريا الشمالية
2017/12/30 | 09:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- افادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدرين أمنيين كبيرين من أوروبا الغربية، إن ناقلات روسية زودت كوريا الشمالية بالوقود في ثلاث مناسبات على الأقل خلال الشهور الأخيرة وذلك بنقل شحنات في عرض البحر وهو ما يمثل شريان حياة اقتصاديا للبلد الشيوعي المنعزل.

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