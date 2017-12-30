الحكومة تعيد الموازنة إلى البرلمان دون تعديلات وتبدأ العمل بـ”الإدارة المالية”

2017/12/30 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

كشفت اللجنة القانونية النيابية, السبت, عن عزم الحكومة إعادة مسودة قانون موازنة العام المقبل دون أي تعديل, مشيرة الى أن الحكومة ستبدأ مطلع الشهر المقبل العمل بقانون “الإدارة المالية” لصرف الرواتب.

وذكر عضو اللجنة زانا سعيد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحكومة ستعمل خلال الشهر المقبل بقانون الإدارة المالية لغرض صرف الرواتب وتسيير الأمور المالية للدولة لعدم التصديق على مقترح موازنة العام المقبل”.

واضاف ان “رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد عدم إمكانية إجراء تعديل على التعديلات كبيرة على الموازنة لعدم وجود اي سيولة مادية خلال العام المقبل بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية”.

وتابع سعيد، أن “الحكومة سترسل مسودة القانون كما هي دون اجراء أي تعديل عليها”، مبينا أن “ذلك يجعل البرلمان أمام خيارين أولهما قراءة المشروع بشكل اولي ومن ثم وضع التعديلات اللازمة أو عدم تسلم الموازنة وإبقاء الحكومة التصرف بالسنة المالية وفق قانون الإدارة المالية”.



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