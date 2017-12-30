2017/12/30 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدم الرجوع إلى نسبة الـ 17%

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون: هناك توجه برلماني لتثبيت نسبة 12% حصةً لإقليم كوردستان من الموازنة ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون: هناك توجه برلماني لتثبيت نسبة 12% حصةً لإقليم كوردستان من الموازنة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).