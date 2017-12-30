السبت 30 كانون الأول 2017 م (12 ربيع الثاني 1439 هـ)


دولة القانون: هناك توجه برلماني لتثبيت نسبة 12% حصةً لإقليم كوردستان من الموازنة
2017/12/30 | 09:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عدم الرجوع إلى نسبة الـ 17%

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