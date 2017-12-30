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تقارير بريطانية: كريستيانو رونالدو يبدأ خطوات الرحيل عن الريال
2017/12/30 | 09:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تقارير بريطانية: كريستيانو رونالدو يبدأ خطوات الرحيل عن الريال

بغداد/..

ذكرت تقارير صحفية بريطانية إن نجم فريق ريال مدريد الاسباني لكرة القدم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو طالب فريقه بتحديد ثمنه والسماح له بالرحيل الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "ديلي ريكورد" إن كريستيانو رونالدو يأمل في أن يوافق ريال مدريد على بيعه الصيف المقبل، مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.

وعندما يتم الاتفاق بين اللاعب والنادي على ثمن بيعه، سيقوم البرتغالي بإبلاغ مانشستر يونايتد ناديه السابق، وباريس سان جيرمان، الذي سعى كثيراً لضم النجم البرتغالي مؤخراً.

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة فإن علاقة كريسيتانو رونالدو بالرئيس فلورنتينو بيريز لم تعد كالسابق، وأصبحت سيئة لدرجة أن اللاعب لا يريد الحديث مع الرئيس.

وكان رونالدو يأمل في أن يقوم ريال مدريد بتحسين عقده ورفع راتبه، خاصة بعد أن فاز بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم، والكرة الذهبية للعام الثاني على التوالي، إلا أنه لا زال يتقاضى راتباً أقل من ميسي ونيمار.

انتهى أ د

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