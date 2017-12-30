مقتل شاب فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها خلال الاحتجاج ضد قرار ترامب

2017/12/30 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي شاب فلسطيني من قطاع غزة مصرعه، صباح اليوم السبت، متأثرا بجراح أصيب بها خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة.

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