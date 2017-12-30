تقدم مهم للجيش السوري في أدلب

2017/12/30 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سيطرت وحدات الجيش السوري على بلدة ابو دالي الاستراتيجية في ريف ادلب الجنوبي , بعد معارك عنيفة مع ارهابيي جبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها .

وذكر مصدر امني سوري " ان وحدات الجيش تمكنت ايضا من السيطرة على بلدات الناصرية والحمدانية ومحطة قطار الحمدانية وتل مرق جنوب ابو دالي , بعد معارك قتل فيها العشرات من مسحلي النصرة وجيش العزة , بالاضافة لتدمير عدة سيارات للمسلحين مزودة برشاشات" .وبالسيطرة على بلدة ابو دالي , تكون القوات على مسافة 35 كم من مطار ابو الظهور من هذا المحور .وتعمل القوات الان على تمشيط المناطق المحررة وازالة الالغام وجثث المسلحين المتناثرة في شوارع القرى المحررة .ونوه المصدر إلى "ان وحدات الجيش السوري تقتحم في هذه اللحظات بلدة عطشان الاستراتيجية وقد حققت القوات تقدما هاما فيها" .ف.م

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