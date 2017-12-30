النزاهة النيابية تحقق بشحنة قمح أمريكي دخلت العراق يشتبه باحتوائها على علف حيواني

2017/12/30 | 10:00

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بغداد اليوم - متابعة

كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم السبت فتح تحقيق بشحنة قمح أمريكي دخلت العراق يشتبه باح...





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