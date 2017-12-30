السبت 30 كانون الأول 2017 م (12 ربيع الثاني 1439 هـ)


النزاهة النيابية تحقق بشحنة قمح أمريكي دخلت العراق يشتبه باحتوائها على علف حيواني
2017/12/30 | 10:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - متابعة

كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم السبت فتح تحقيق بشحنة قمح أمريكي دخلت العراق يشتبه باح...

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