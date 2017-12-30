احتجاجات إيران تتسع بأجرأ هتافين وواشنطن تحشد لتأييد

2017/12/30 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- هتف متظاهرون بشعارات مناهضة للسلطات الايرانية في العديد من المدن مع تحول احتجاجات على ارتفاع الأسعار إلى أكبر موجة من المظاهرات منذ احتجاجات مؤيدة للإصلاحيين قبل نحو عقد من الزمان بحسب وسائل اعلام ايرانية.

وتدخلت قوات الامن الايرانية لتفريق احتجاجات ردد منظموها يوم امس الجمعة شعارات مناهضة للسلطة في مدينة كرمانشاه بغرب إيران.

وانتقلت الاحتجاجات إلى طهران ومدن أخرى بعد يوم من احتجاجات مماثلة في شمال شرق البلاد وفقا لوكالة انباء فارس شبه الرسمية.

وعام بعد آخر يتنامى سخط السكان بشأن ارتفاع الأسعار واستشراء الفساد ومخاوف بشأن مشاركة إيران الباهظة التكلفة في صراعات إقليمية مثل سوريا والعراق.

واعتقلت قوات الشرطة عشرات المتظاهرين المطالبين بالإصلاح الامر الذي دفع واشنطن لانتقاد ذلك بشدة وكشفت تأييدها للمتظاهرين.

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