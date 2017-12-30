السبت 30 كانون الأول 2017 م (12 ربيع الثاني 1439 هـ)


احتجاجات إيران تتسع بأجرأ هتافين وواشنطن تحشد لتأييد
2017/12/30 | 10:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اربيل (كوردستان 24)- هتف متظاهرون بشعارات مناهضة للسلطات الايرانية في العديد من المدن مع تحول احتجاجات على ارتفاع الأسعار إلى أكبر موجة من المظاهرات منذ احتجاجات مؤيدة للإصلاحيين قبل نحو عقد من الزمان بحسب وسائل اعلام ايرانية.

وتدخلت قوات الامن الايرانية لتفريق احتجاجات ردد منظموها يوم امس الجمعة شعارات مناهضة للسلطة في مدينة كرمانشاه بغرب إيران.

وانتقلت الاحتجاجات إلى طهران ومدن أخرى بعد يوم من احتجاجات مماثلة في شمال شرق البلاد وفقا لوكالة انباء فارس شبه الرسمية.

وعام بعد آخر يتنامى سخط السكان بشأن ارتفاع الأسعار واستشراء الفساد ومخاوف بشأن مشاركة إيران الباهظة التكلفة في صراعات إقليمية مثل سوريا والعراق.

واعتقلت قوات الشرطة عشرات المتظاهرين المطالبين بالإصلاح الامر الذي دفع واشنطن لانتقاد ذلك بشدة وكشفت تأييدها للمتظاهرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتجاجات إيران تتسع بأجرأ هتافين وواشنطن تحشد لتأييد "علني") نشر أولاً على موقع (كوردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتجاجات إيران تتسع بأجرأ هتافين وواشنطن تحشد لتأييد "علني") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كوردستان 24).


كامل التفاصيل في: كوردستان 24 ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ العمل توافق على منح سلف لسكنة الأهوار
⋙ السكك الحديد تبرم عقداً لنقل النفط الأسود إلى ميناء أم قصر
⋙ غواتيمالا تتمسك بقرار نقل سفارتها إلى القدس
⋙ صحيفة سعودية تحدد مكان اختباء البغدادي وتؤكد: سيلقى حتفه قريبا
⋙ الولايات المتحدة تعلن تأييدها لمطالب المتظاهرين في إيران
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو... "مفاجأة" عمرو دياب لجمهوره في دبي
⋙ شاهد القرد اللص في مكة (فيديو)
⋙ بالصور... ممثلو هوليوود أصحاب أعلى مبيعات شباك التذاكر في 2017
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة