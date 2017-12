نائبة عن الانبار لـ “النور”: ذوي مختطفي الصقلاوية يتخوفون من تقديم دعاوى الى المحاكم

2017/12/30 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداكدت النائبة عن محافظة الانبار غادة الشمري ان ذوي مختطفي الصقلاوية يتخوفون من تقديم دعاوى الى المحاكم بحق الخاطفين على الرغم من دعوة قائد عمليات الانبار الى ذوي المختطفين بضرورة تقديم دعاوى قانونية لضمان حقوق المفقودين.

وذكرت النائبة في تصريح لـ “النور نيوز” ان “اللجنة المشكلة برئاسة معاون محافظ الانبار والجهات الامنية اوصت بتقديم طلبات رسمية مثبتة بأسماء المخطوفين لغرض معرفة اعدادهم واماكن اختطافهم ووقت الفقدان الا ان الاهالي لديهم الخوف من تبعات هذه القضية”.

وبينت النائبة ان “هناك نسبة قليلة قامت بتقديم بلاغات قانونية لوجود دواعي امنية فضلا عن ضمان عودتهم الى مناطقهم المحررة بدون مشاكل امنية”.

