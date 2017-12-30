السبت 30 كانون الأول 2017 م (12 ربيع الثاني 1439 هـ)


هزة ارضية بقوة 4 ريختر تضرب شوشتر جنوب ايران
2017/12/30 | 10:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

واعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، ان الزلزال وقع عند ساعة 9.2 صباح اليوم بالتوقيت المحلي .وافاد المركز ان الزلزال وقع عند التقاء خطي العرض الجغرافي 31.910 و الطول الجغرافي 78.718 و في عمق 9 كم من سطح الارض.ولم ترد لحد الان اي تقارير حول الخسائر المحتملة الناجمة عن الزلزال.يذكر ان غورية شهدت خلال الاسابيع الثلاثة الاخيرة عده هزات ارضية كانت اكبرها بقوة 3.9 علي مقياس ريختر.انتهي**1110** 2344

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