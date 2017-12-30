2017/12/30 | 10:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة ارضية بقوة 4 ريختر تضرب شوشتر جنوب ايران) نشر أولاً على موقع (ارنا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
واعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، ان الزلزال وقع عند ساعة 9.2 صباح اليوم بالتوقيت المحلي .وافاد المركز ان الزلزال وقع عند التقاء خطي العرض الجغرافي 31.910 و الطول الجغرافي 78.718 و في عمق 9 كم من سطح الارض.ولم ترد لحد الان اي تقارير حول الخسائر المحتملة الناجمة عن الزلزال.يذكر ان غورية شهدت خلال الاسابيع الثلاثة الاخيرة عده هزات ارضية كانت اكبرها بقوة 3.9 علي مقياس ريختر.انتهي**1110** 2344
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة ارضية بقوة 4 ريختر تضرب شوشتر جنوب ايران) نشر أولاً على موقع (ارنا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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