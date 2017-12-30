السبت 30 كانون الأول 2017 م (12 ربيع الثاني 1439 هـ)


الخطوط الكويتية تشرع باستخدام الاجواء العراقية
2017/12/30 | 10:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ أعلن مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي عباس عمران، اليوم السبت، ان الخطوط الجوية الكويتية بدأت باستخدام الاجواء العراقية في رحلاتها.

وذكر عمران في بيان ورد لشفق نيوز ان الخطوط الجوية الكويتية باشرت بالعبور فوق الاجواء العراقية في معظم رحلاتها المتوجهة الى اوربا وبعض الدول العربية.

واضاف عمران ان "الخطوط الجوية الهولندية باشرت مؤخراً باستخدام الاجواء العراقية، ولاحقاً ستبدأ الكثير من الدول باستخدام الاجواء في اغلب رحلاتها كون الاجواء العراقية باتت آمنة 100 %"، حسب قوله.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطوط الكويتية تشرع باستخدام الاجواء العراقية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطوط الكويتية تشرع باستخدام الاجواء العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).


كامل التفاصيل في: شفق نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ العمل توافق على منح سلف لسكنة الأهوار
⋙ السكك الحديد تبرم عقداً لنقل النفط الأسود إلى ميناء أم قصر
⋙ غواتيمالا تتمسك بقرار نقل سفارتها إلى القدس
⋙ صحيفة سعودية تحدد مكان اختباء البغدادي وتؤكد: سيلقى حتفه قريبا
⋙ الولايات المتحدة تعلن تأييدها لمطالب المتظاهرين في إيران
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو... "مفاجأة" عمرو دياب لجمهوره في دبي
⋙ شاهد القرد اللص في مكة (فيديو)
⋙ بالصور... ممثلو هوليوود أصحاب أعلى مبيعات شباك التذاكر في 2017
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة