الخطوط الكويتية تشرع باستخدام الاجواء العراقية

2017/12/30 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي عباس عمران، اليوم السبت، ان الخطوط الجوية الكويتية بدأت باستخدام الاجواء العراقية في رحلاتها.

وذكر عمران في بيان ورد لشفق نيوز ان الخطوط الجوية الكويتية باشرت بالعبور فوق الاجواء العراقية في معظم رحلاتها المتوجهة الى اوربا وبعض الدول العربية.

واضاف عمران ان "الخطوط الجوية الهولندية باشرت مؤخراً باستخدام الاجواء العراقية، ولاحقاً ستبدأ الكثير من الدول باستخدام الاجواء في اغلب رحلاتها كون الاجواء العراقية باتت آمنة 100 %"، حسب قوله.

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