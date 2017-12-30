نائبة تعلن حصول موافقة وزير العمل على منح سلف لسكان الأهوار

2017/12/30 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:كشفت عضو لجنة النزاهة البرلمانية منى الغرابي، اليوم السبت، خلال لقائها وزير العمل والشؤون الاجتماعية، محمد شياع السوداني، حصول موافقة الوزير على منح سلف لسكان الأهوار.وثمنت الغرابي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، "الجهود التي تبذلها وزارة العمل من اجل انجاح مشروعهم الذي يهدف الى متابعة كل العوائل المتعففة والارامل والمطلقات والايتام كونهم من الشرائح المهمة التي من واجب الحكومة الاهتمام بهم".

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واضاف البيان ان "الغرابي ناقشت خلال الزيارة عدة مواضيع منها تقسيط الديون على شريحة الارامل والمطلقات في الناصرية وبشكل ميسر للتسديد وعلى عشرة سنوات حتى لايثقل على اوضاعهم المعاشية الصعبة اضافة الى متابعة موضوع القروض لسكنة الاهوار وتم استحصال الموافقة على منحهم السلف وازلة المعوقات التي تواجههم".وتابع البيان ان "الغرابي تطرقت خلال اللقاء الى اهمية تشجيع المنتوج الوطني كونه السوداني وزير بالوكالة على وزارة الصناعة واعادة تشغيل المعامل والمصانع الوطنية من اجل القضاء على البطالة وكذلك تقليل نسبة الاستيراد وعلى صعيد متصل ثمن الوزير جهود النائب منى الغرابي ومتابعتها المستمرة للطبقات الضعيفة في مجتمعنا من اجل النهوض بواقعهم الاقتصادي وشدد على اهمية اعادة شعار صنع في العراق مستقبلا".

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