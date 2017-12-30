واشنطن تدين اعتقال متظاهرين بإيران خلال احتجاجات على ارتفاع الأسعار

2017/12/30 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت الولايات المتحدة بـ”حزم” الجمعة موجة الاعتقالات بإيران خلال احتجاجات خرجت بمدينة مشهد.

وأعلن مسؤولون ايرانيون الجمعة تجدد التظاهرات احتجاجا على الضائقة الاقتصادية، غداة توقيف عشرات ممن شاركوا بتظاهرات الخميس في مشهد ثاني أكبر مدن إيران.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت ببيان “ان القادة الإيرانيين حولوا دولة مزدهرة ذات تاريخ وثقافة غنيَين إلى دولة مارقة تصدّر أساسا العنف وسفك الدماء والفوضى”.

واوضحت أن واشنطن “تدين بحزم اعتقال متظاهرين سلميين”.

وتابعت “نحض كل الدول على أن تدعم علنا شعب إيران ومطالبه بالحقوق الأساسية وبإنهاء الفساد”.

واعتبر اسحق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني أن متشددين معارضين للحكومة قد يكونون مسؤولين عن التظاهرات التي امتدت الجمعة إلى طهران ومدينة كرمنشاه في غرب البلاد، رغم ان اعداد المتظاهرين بقيت ضئيلة.

وذكر جهانغيري “يعتقدون أنهم يؤذون الحكومة بما يفعلون”، مؤكدا أنه ينبغي كشف هويات المسؤولين عما حصل.

وذكر نائب محافظ طهران محسن حمداني إن “أقل من 50 شخصا” تجمعوا في إحدى ساحات المدينة وتم توقيف العديد منهم بعد أن رفضوا إخلاء المكان، بحسب صحيفة “اعتماد” الاصلاحية.

واوضح حمداني “كانوا تحت تأثير الدعاية”، وكانوا “غير مدركين أن غالبية هذه الدعوات للتظاهر تأتي من الخارج”.

يأتي ذلك غداة اعتقال 52 شخصا في مدينة مشهد (شمال شرق) التي تعد مركزا دينيا مهما في ايران، احتجاجا على غلاء الاسعار وتراجع الاوضاع الاقتصادية في عهد الرئيس حسن روحاني.

وأظهرت تسجيلات مصورة بثتها شبكة “نظر” الإصلاحية متظاهرين في مدينة مشهد وهم يهتفون “الموت لروحاني”.

ورددوا أيضا هتافات بينها “الموت للديكتاتور” و”لا غزة ولا لبنان، حياتي لايران”، في ما يؤشر إلى غضب البعض في إيران من تركيز السلطات على القضايا الاقليمية بدلا من تحسين الظروف داخل البلاد.

ومساء الجمعة قالت المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز “هناك معلومات كثيرة عن احتجاجات سلمية لمواطنين ايرانيين سئموا فساد النظام وهدره ثرواته من اجل تمويل الارهاب بالخارج”.

وتابعت “على الحكومة الايرانية احترام حقوقهم، بخاصة حقهم بالتعبير.



العالم يراقب”.

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