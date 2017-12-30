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زراعة ذي قار: خطة عام 2018 تركز على تقنين استخدامات المياه
2017/12/30 | 10:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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لمحة مختصرة: 

وكالات:

اعلن معاون مدير دائرة زراعة محافظة ذي قار فرج ناهي تمار اليوم الجمعة عن ان خطة الدائرة للعام المقبل 2018 ستركز على عمليات تقنين استخدامات المياه

وكالات:اعلن معاون مدير دائرة زراعة محافظة ذي قار فرج ناهي تمار اليوم الجمعة عن ان خطة الدائرة للعام المقبل 2018 ستركز على عمليات تقنين استخدامات المياه وتبنى الطرق الحديثة في عمليات الارواء وحصر ومتابعة التجاوزات على الانهار والحد من الاستخدامات غير الصحيحة.

وذكر تمار في تصريح للمربد ان الدائرة باشرت بتنفيذ تجربة جديدة في استخدامات منظومات الري السطحي بقضاء الغراف تعمل على ترشيد استخدام المياه الى نسبة 50% من احتياجات القطاع الزراعي من اجل تعميم التجربة مستقبلا في عموم المحافظة للتقليل من الهدر في عمليات سقي المزروعات.

المصدر:المربد

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