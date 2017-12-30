السبت 30 كانون الأول 2017 م (12 ربيع الثاني 1439 هـ)


جنايات القاهرة تصدر حكمها على مرسي بقضية “إهانة القضاء”
2017/12/30 | 10:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   بغداد/البغدادية نيوز/… تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، حكمها على الرئيس الأسبق محمد مرسي و24 آخرين، وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جنايات القاهرة تصدر حكمها على مرسي بقضية “إهانة القضاء” وكالة البغدادية نيوز.

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