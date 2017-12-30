السبت 30 كانون الأول 2017 م (12 ربيع الثاني 1439 هـ)


جريميو يحدد لبرشلونة سعر لاعبه آرثر
2017/12/30 | 10:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ ذكرت تقارير صحفية اسبانية، اليوم السبت، ان نادي برشلونة يواصل العمل على تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الشتوي، حيث يقترب من التعاقد مع متوسط ميدان جريميو البرازيلي آرثر هنريكي.

وحسب صحيفة "ماركا" فإن جريميو يوافق مبدئياً على بيع هنريكي آرثر إلى برشلونة، حيث حدد النادي البرازيلي سعر اللاعب بـ30 مليون يورو.

ونقلاً عن نفس المصدر فإن عرض برشلونة الأخير توقف عند 25 مليون يورو، لكن من المتوقع أن يرفع النادي الكتالوني عرضه 5 ملايين يورو إضافية على شكل متغييرات من أجل ضم آرثر هنريكي.

ويرتبط آرثر هنريك (21 سنة) مع جريميو بعقدٍ يمتد إلى كانون الثاني 2020، وهو الذي ساهم في تتويج الفريق البرازيلي ببطولة كوبا ليبيرتادوريس 2017.

    

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