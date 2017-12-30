السبت 30 كانون الأول 2017 م (12 ربيع الثاني 1439 هـ)


باسم قاسم: لعبنا بواقعية امام اليمن ولم نفكر بتجنب الامارات
2017/12/30 | 10:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادأكد المدير الفني للمنتخب الوطني، باسم قاسم، أن فريقه لعب بواقعية امام اليمن ودخل المباراة بحثاً عن الفوز وتحقيق الثلاث النقاط، مبيناً أن العراق لم يفكر بتجنب الامارات في نصف نهائي خليجي 23.واوضح أنه "تعامل مع المباراة بواقعية وبرغبة الفوز، ولم يفكر بالتعادل للابتعاد عن مواجهة الإمارات"، مؤكداً أنه "لم يكن ليجازف باللعب على التعادل".

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