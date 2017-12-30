دينيس سواريز مستمر مع برشلونة

2017/12/30 | 10:10

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هاي كورة – أكدت الصحف الكتالونية على بقاء دينيس سواريز في برشلونة بالرغم من إهتمام العديد من الأندية بالتوقيع معه حيث يرغب في الحصول على فرصته رفقة الفريق .

فقد قرر دينيس أن يقاتل للحصول على فرصته في التواجد في تشكيلة فالفيردي الأساسية بالرغم من صعوبة المنافسة مع أنيستا لكنه فضل الإستمرارية حيث لازال أمامه الكثير الذي يرغب بتقديمه رفقة برشلونة .

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