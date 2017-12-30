السبت 30 كانون الأول 2017 م (12 ربيع الثاني 1439 هـ)


دينيس سواريز مستمر مع برشلونة
2017/12/30 | 10:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – أكدت الصحف الكتالونية على بقاء دينيس سواريز في برشلونة بالرغم من إهتمام العديد من الأندية بالتوقيع معه حيث يرغب في الحصول على فرصته رفقة الفريق .

فقد قرر دينيس أن يقاتل للحصول على فرصته في التواجد في تشكيلة فالفيردي الأساسية بالرغم من صعوبة المنافسة مع أنيستا لكنه فضل الإستمرارية حيث لازال أمامه الكثير الذي يرغب بتقديمه رفقة برشلونة .

sc1.hihi2.com/wp-content/uploads/2017/12/دين
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دينيس سواريز مستمر مع برشلونة) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دينيس سواريز مستمر مع برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).

كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ العمل توافق على منح سلف لسكنة الأهوار
⋙ السكك الحديد تبرم عقداً لنقل النفط الأسود إلى ميناء أم قصر
⋙ غواتيمالا تتمسك بقرار نقل سفارتها إلى القدس
⋙ صحيفة سعودية تحدد مكان اختباء البغدادي وتؤكد: سيلقى حتفه قريبا
⋙ الولايات المتحدة تعلن تأييدها لمطالب المتظاهرين في إيران
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو... "مفاجأة" عمرو دياب لجمهوره في دبي
⋙ شاهد القرد اللص في مكة (فيديو)
⋙ بالصور... ممثلو هوليوود أصحاب أعلى مبيعات شباك التذاكر في 2017
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة