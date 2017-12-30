هل حسم برشلونة الصفقة؟ كلوب يلمح لرحيل كوتينيو عن ليفربول

2017/12/30 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم مصعب صلاح تابعوه على تويتر يقترب نادي برشلونة الإسباني من إتمام التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب ليفربول الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ كوتينيو طلب من وكيل أعماله البحث عن منزل له في برشلونة تمهيدًا لانضمامه إلى القلعة الكتالونية، دون توضيح إن كانت الصفقة ستحسم في يناير المقبل أو خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأكدت الصحيفة أنّ الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، ألمح لاقتراب اللاعب من الرحيل بقوله: "منح كوتينيو شارة القيادة لا يعني مطلقًا استمراره في الفريق".مواد متعلقة أخبار انتقالات ليفربول: صفقة تبادلية تقرب كوتينيو من برشلونة الميركاتو يقترب – هازارد يرفض التجديد لتشيلسي وكوتينيو يبحث عن منزل في برشلونة أخبار انتقالات برشلونة: كوتينيو وجريزمان على أعتاب البلاوجرانا

وكانت التقارير الصحفية أشارت إلى أنّ كوتينيو سينضم لبرشلونة مقابل 140 مليون يورو على أن تحسم الصفقة خلال الشهر المقبل.

من جانبه نصح الظاهرة رونالدو البرازيلي، لاعب ريال مدريد وبرشلونة السابق، مواطنه كوتينيو بعدم الانضمام للنادي الكتالوني.

وذكر رونالدو: "برشلونة لم تتعامل مع البرازيليين بصورة جيدة، كما حدث معي ونيمار وروماريو ورونالدينيو وغيرهم".

وحسم ليفربول أول الصفقات الشتوية بالتعاقد مع الهولندي فيرجيل فان دايك من ساوثهامبتون مقابل 75 مليون إسترليني.

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