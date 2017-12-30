الولايات المتحدة تعلن تأييدها لمطالب المتظاهرين في إيران

2017/12/30 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي كشفت الولايات المتحدة تأييدها لمطالب المتظاهرين، الذين يحتجون في عدد من المحافظات الإيرانية، على غلاء المعيشة في البلاد.ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على “تويتر” ليلة الجمعة/السبت، الحكومة الإيرانية إلى “احترام حقوق شعبها”.وذكر ترامب: “ترددت عدة تقارير عن احتجاجات سلمية من قبل المواطنين الإيرانيين المتضررين من فساد النظام وإهداره […]

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