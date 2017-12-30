صحيفة سعودية تحدد مكان اختباء البغدادي وتؤكد: سيلقى حتفه قريبا

2017/12/30 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

رجحت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، السبت، اختباء زعيم تنظيم “داعش” الإجرامي أبو بكر البغدادي في مناطق غرب العراق بعد دحر التنظيم وطرده خارج العراق، مؤكدة أنه سيلقى حتفه قريبا.

وذكرت الصحيفة بعددها الصادر اليوم واطلعت عليه /المعلومة/، إن “أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة، ظل حياً على مدار عقد بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، لكن كانت أمامه باكستان للاختباء بها”، مشيرة إلى أنه “واقعياً، ليس أمام زعيم «داعش» سوى غرب العراق للاختباء به”.

واضافت الصحيفة، أنه “من المحتمل كذلك أن يلقى البغدادي حتفه في غضون فترة قصيرة نسبياً”، مبينة في الوقت ذاته أن “الحرب الأوسع ضد داعش مستمرة على الرغم من تطهير آخر معاقل التنظيم على أيدي قوات سورية وعراقية”.

وكانت صحيفة “يني شفق” التركية كشفت في 17 كانون الأول الجاري عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن مصير البغدادي، مشيرة إلى أنه متواجد حاليا في قاعدة عسكرية أميركية بمدينة الحسكة السورية.



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