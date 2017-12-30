السكك الحديد تبرم عقداً لنقل النفط الأسود إلى ميناء أم قصر

2017/12/30 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:كشفت وزارة النقل، اليوم السبت، إبرام الشركة العامة للسكك الحديد العراقية عقدا مع شركة "جنة الفردوس" لنقل مادة النفط الأسود بكمية (٥٠٠) متر مكعب يوميا كحد أدنى من المحافظات إلى ميناء ام قصر في البصرة.

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وذكر بيان للوزارة تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "ابرام العقد جاء لاغراض التصدير الخارجي عبر ميناء ام قصر الجنوبي على رصيف رقم (٩) بواسطة احواض السكك التخصصية نوع (FZB) تنقل هذه الكميات عبر (محور مصافي الدورة) و(مصافي السماوة) و(مصافي الشعيبة) إلى الميناء الجنوبي ومدة العقد سنة واحدة قابل للتجديد ويمكن إعادة النظر بالأسعار كل ستة أشهر".واضاف انه "تم توقيع بنود العقد من قبل مدير عام السكك، سلام جبر سلوم، والمدير المفوض لشركة جنة الفردوس، أحمد رمضان بناي الأسدي".وتابع البيان "لقد جاء ابرام توقيع العقد على ضوء ما تقدمه السكك من مزايا لنقل كافة المواد والحاويات والمنتجات النفطية من الموانئ إلى المحافظات وبالعكس، لاسيما أن السكك ناقل وطني ويتسم بالحرص على تأمين وصول البضائع والاحواض باوقاتها المحددة بواسطة قطاراتها من أجل الالتزام التام ببنود العقد، وقام مدير قسم النقل والتشغيل وبعض مدراء المناطق وعلى ضوء توجيهات المدير العام بحملة لفتح أكثر من منفذ تسويقي لنقل كافة المنتجات النفطية والبضائع بواسطة شاحنات السكك المختلفة".واشار إلى انه "خلال ابرام العقد هذا تم وضع الخطوط العريضة التي تمخض عنها اهم البنود في مجال اعداد الكميات التي سيتم نقلها و سوف يسهم في تعظيم الموارد المالية للشركة ووضعها في مصاف الشركات الرابحة باعتبارها ناقلا وطنيا ويتمتع بمزايا عديدة في مجال النقل والاسعار التنافسية وسرعة وتأمين وصول المنقولات بأوقاتها المحددة".

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