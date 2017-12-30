السبت 30 كانون الأول 2017 م (12 ربيع الثاني 1439 هـ)


العمل توافق على منح سلف لسكنة الأهوار
2017/12/30 | 10:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اقتصاد

منذ 2017-12-30 الساعة 09:48 (بتوقيت بغداد)

بغداد ـ موازين نيوز

كشفت النائب منى الغرابي، السبت، موافقة منح سلف لسكنة الاهوار من قبل وزير العمل.

وذكرت الغرابي في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، "نثمن الجهود التي تبذلها وزارة العمل من اجل انجاح مشروعهم الذي يهدف الى متابعة كل العوائل المتعففة والأرامل والمطلقات والايتام كونهم من الشرائح المهمة التي من واجب الحكومة الاهتمام بهم".

جاء ذلك خلال لقاء جمعها مع وزير العمل محمد شياع السوداني.

وأوضح البيان، أن "اللقاء ناقش عدة مواضيع منها تقسيط الديون على شريحة الارامل والمطلقات في الناصرية وبشكل ميسر للتسديد وعلى عشرة سنوات حتى لايثقل على اوضاعهم المعاشية الصعبة اضافة الى متابعة موضوع القروض لسكنة الاهوار، وتم استحصال الموافقة على منحهم السلف وازلة المعوقات التي تواجههم".

وأكدت الغرابي، بحسب البيان، على "أهمية تشجيع المنتوج الوطني واعادة تشغيل المعامل والمصانع الوطنية من اجل القضاء على البطالة وكذلك تقليل نسبة الاستيراد".

من جانبه، شدد السوداني، على "اهمية اعادة شعار صنع في العراق مستقبلا".انتهى29/أ43

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