2017/12/30 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر القيادي في التحالف الوطني نصرالدين إبراهيم لكوردستان 24 في وقت سابق ان "قرار التحالف والإدارة الذاتية هو عدم المشاركة في سوتشي إلا بصفة رسمية".

واضاف ابراهيم "لن نحضر بصفة شخصية".

وستقوم روسيا بعقد مؤتمر سوتشي للحوار السوري في أواخر كانون الثاني يناير القادم إلا بصفة رسمية.

وذكر مستشار رئاسة حزب الاتحاد الديمقراطي سيهانوك ديبو لكوردستان 24 ان "الأحزاب السياسية وممثلي كافة المكونات في الإدارة الذاتية اصدروا بيانا يرفضون فيه حضور سوتشي بصفة شخصية".

وذكر القيادي في المجلس الوطني الكوردي محمد اسماعيل لكوردستان 24 ان "من المهم حضور الكورد في سوتشي بصفة رسمية ولكن إن شاركوا بصفة أشخاص فيجب كتبة صفتهم الرسمية".

وتبرز نداءات مطالبة بتشكيل وفد كوردي موحد بين كافة القوى السياسية الكوردية لحضور كافة المحافل الدولية بمواقف متقاربة.

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