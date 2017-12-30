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الشبلي يطالب رئاسة الوزراء بإيجاد اموال مستقطعة للنازحين والحشد الشعبي
2017/12/30 | 22:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الشبلي يطالب رئاسة الوزراء بإيجاد اموال مستقطعة للنازحين والحشد الشعبي

30 ديسمبر, 2017 | 9:37 م   -   عدد القراءات: 22 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

طالب عضو كتلة بدر البرلمانية “حمدان الشبلي” اليوم السبت، رئاسة الوزراء بإيجاد اموال الاستقطاعات المحسوبة للنازحين والحشد الشعبي والتي لم يتسلموها حته اللحظة.

وطالب “الشبلي” في تصريح تابعه “الموقف العراقي” على رئيس الوزراء “حيدر العبادي” بإيجاد اموال الاستقطاعات المحسوبة للنازحين والحشد الشعبي والتي لم يتسلموها حتى اللحظة.

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