برايتون يفرض التعادل على نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

2017/12/30 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واصل نيوكاسل يونايتد معاناته أمام المرمى واكتفى بالتعادل بدون أهداف مع برايتون آند هوف ألبيون في استاد سانت جيمس بارك في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وبعد شوط أول بلا أحداث كاد نيوكاسل أن يهز الشباك، إذ سدد إيزاك هايدن لاعب الوسط كرة أبعدها ماثيو رايان حارس برايتون ببراعة.

وأنقذ رايان فرصة أخرى من ضربة رأس من دوايت جايل.

وأشرك رفائيل بنيتز مدرب نيوكاسل الثنائي أيوزي بيريز وجاكوب ميرفي في محاولة لبث النشاط في هجومه، لكنه افتقر للفرص الحقيقية ليفشل في هز شباك منافسيه للمرة الرابعة في سبع مباريات هذا الشهر.

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