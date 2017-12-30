شرطة ذي قار تنفي اعتقال متظاهرين في الناصرية

2017/12/30 | 22:10

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

نفت مديرية شرطة محافظة ذي قار اليوم اعتقال اي متظاهر يوم امس الجمعة في مدينة الناصرية.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لقائد شرطة المحافظة حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه ، انه لا صحة للأنباء التي تحدثت عن وجود معتقلين من

شبكة اخبار الناصرية:نفت مديرية شرطة محافظة ذي قار اليوم اعتقال اي متظاهر يوم امس الجمعة في مدينة الناصرية.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لقائد شرطة المحافظة حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه ، انه لا صحة للأنباء التي تحدثت عن وجود معتقلين من بين المتظاهرين وان هذه الأنباء عارية عن الصحة .واكد ان الاجهزة الامنية مستمرة بالتزامها امام ابناء شعبها بتوفير الحماية الكاملة لهم خصوصا انهم ملتزمين باليات التظاهر التي كفلها الدستور واقرها القانون .ودعا المتظاهرين للتعاون مع الاجهزة الامنية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة كونها ملك الشعب اساسا.

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