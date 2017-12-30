عبدالفتاح السيسي يستقبل تركي آل الشيخ في القاهرة

2017/12/30 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- Publication Date: 2017-12-30 16:15الرياض- الرياضيةاستقبل عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري اليوم السبت، تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية، وذلك بحضور السفير السعودى في القاهرة.وذكر السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن تركى آل الشيخ نقل للرئيس السيسى تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، مؤكداً على قوة وتميز علاقات الشراكة التى تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص السعودية على تعزيزها في مختلف المجالات.ID: 1514640213080384700التنصيف الرئيسي - الجديد: اخبار

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