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إنتر ميلان يواصل التراجع ويتعادل مع لاتسيو بالدوري
2017/12/30 | 22:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – سقط نادي إنتر ميلان الإيطالي في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه لاتسيو على ملعب سان سيرو ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر ببطولة الإسكوديتو لهذا الموسم.

وواصلت كتيبة النيراتزوري التراجع وسلسلة النتائج المخيبة مؤخراً عقب السقوط أمام أودينيزي ساسولو بالدوري وتوديع الكأس على يد الجار.

بهذا يواصل إنتر ميلان إحتلاله المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة برصيد 41 نقطة.

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