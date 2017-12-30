2017/12/30 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – سقط نادي إنتر ميلان الإيطالي في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه لاتسيو على ملعب سان سيرو ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر ببطولة الإسكوديتو لهذا الموسم.

وواصلت كتيبة النيراتزوري التراجع وسلسلة النتائج المخيبة مؤخراً عقب السقوط أمام أودينيزي ساسولو بالدوري وتوديع الكأس على يد الجار.

بهذا يواصل إنتر ميلان إحتلاله المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة برصيد 41 نقطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنتر ميلان يواصل التراجع ويتعادل مع لاتسيو بالدوري) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنتر ميلان يواصل التراجع ويتعادل مع لاتسيو بالدوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).