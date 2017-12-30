فيدرر يتغلب على الياباني سوغيتا في كأس هوبمان

2017/12/30 | 22:10

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(المستقلة)..حقق لاعب التنس السويسري “روجيه فيدرر”، السبت 30 كانون الأول 2017، فوزا في بداية موسمه الحادي والعشرين، بعد أن تغلب على الياباني “يويشي سوغيتا”، في انطلاق منافسات كأس هوبمان للمنتخبات المختلطة.

ويدخل فيدرر سنة 2018 بعد موسم لافت عاد فيه إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي، خلف الإسباني رافايل نادال، وأحرز خلاله 7 ألقاب بينها بطولة أستراليا المفتوحة وويمبلدون، ليرفع رصيده من ألقاب “الغراند سلام” إلى 19.

وشكلت عودة فيدرر القوية، نوعا من المفاجأة لكونه اضطر للغياب عن الأشهر الأخيرة من عام 2016 بسبب الإصابة، وسط ترجيحات بصعوبة عودته إلى المنافسات على المستوى الأعلى نظرا لتقدمه في السن.

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