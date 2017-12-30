2017/12/30 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدوري الإنكليزي الممتاز: ملخص وأهداف مباراة تشيلسي وستوك سيتي

في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز، ختم تشيلسي عام 2017 بخماسية بيضاء في شباك ضيفه ستوك سيتي.

افتتح أنطونيو روديغر التسجيل للبلوز مبكرا عند الدقيقة الثالثة، وبعد ست دقائق ضاعف زميله داني درينكووتر النتيجةَ لتشيلسي.



قبل أن يضيف الإسباني بيدرو رودريغيز ثالث أهداف أصحاب الأرض.

ومن نقطة الجزاء وقع البرازيلي ويليان رابع أهداف الفريق اللندني وقبل دقيقتين من نهاية المباراة سجل المدافع الإيطالي دافيد زاباكوستا الهدف الخامس والأخير لأصحاب الأرض.

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