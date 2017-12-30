إصابة خطيرة للوكاكو أمام ساوثامبتون

2017/12/30 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود ضياء فيسبوك تويتر تعرض البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد لإصابة خطيرة أثناء مبارا فريقه أمام ساوثامبتون ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري الإنجليزي.

واصطدم لوكاكو لويسلي هوديت مدافع ساوثامبتون مع الدقيقة الثامنة ليسقط وتبدأ عملية علاجه لمدة خمس دقائق.

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قام بعدها راشفورد ليجري عمليات الإحماء استعدادًا للنزول قبل أن يخرج لوكاكو باجهزة التنفس الصناعي.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 43 نقطة بفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الثاني و 15 عن مانشستر سيتي المتصدر.

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