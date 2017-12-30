الأحد 31 كانون الأول 2017 م (13 ربيع الثاني 1439 هـ)


فيديو.. أصغر هاتف في العالم
2017/12/30 | 22:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فيديو..

أصغر هاتف في العالم

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