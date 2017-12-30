المسلماوي: الرعاية الصحية أبسط استحقاق دستوري للمواطن

2017/12/30 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بابل: الفرات نيوز} اعتبر أمين عام تيار الحكمة في محافظة بابل النائب سالم المسلماوي الرعاية الصحية بأنها "أبسط استحقاق للمواطن أقره الدستور العراقي، وفي صدارة واجبات الدولة الخدمية"، مؤكداً "متى ما أخلت الدولة بذلك فمن حق الشعب محاسبتها ومساءلتها من خلال ممثليه في البرلمان".وذكر بيان لمكبته تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " المسلماوي زار مستشفى الامام الصادق {ع} في الحلة والتقى الكادر الطبي واطلع على وحدة العناية المركزة والانعاش، والامكانيات العلاجية، واستمع الى ما يعانيه البعض من مصابي الأمراض الوبائية وكذلك ما يواجهه الكادر الطبي من معوقات".وأشار المسلماوي بحسب البيان إلى " أهمية مراعاة الظروف المعيشية القاسية للناس، وتوفير أقصى ما يمكن من الخدمات كي لا يضطروا للجوء الى المستشفيات الاهلية وتحمل أعباء فوق طاقتهم".وتعهد بـ "التحرك باتجاه الوزارة لحل المشاكل وتذليل المعوقات، ومثمناً جهود صحة بابل والكادر الطبي في بذل قصارى الجهود لخدمة المراجعين".انتهى

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